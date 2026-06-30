Rastros de sangre fueron clave para capturar a dos responsables de secuestro de taxista en Bogotá. Foto: suministrada.

El pasado 19 de diciembre de 2025 desapareció Jaiver Alexander Vega, un taxista de 42 años. La última vez que fue visto Vega fue ese día cuando ingresaba a una barbería en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

Tras la denuncia de su hija, las autoridades comenzaron las labores de búsqueda de este hombre.

Seis meses de investigación

Tras seis meses de investigación, recolección de material probatorio de más de 72 horas de grabaciones de una cámara de seguridad y análisis forenses, se capturaron a dos personas presuntamente responsables de la desaparición de Jaiver.

Además, se recolectaron 19 elementos materiales probatorios, así como la incautación de un dispositivo tecnológico (tablet) y una cédula de ciudadanía falsa.

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