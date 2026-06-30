Avanza en un 63% la recuperación del corredor férreo Zipaquirá-Nemocón

Más de 14 kilómetros de corredor férreo conectan Zipaquirá con Nemocón, y es una de las apuestas de la Gobernación de Cundinamarca para rehabilitar ese medio de transporte.

El objetivo es impulsar la competitividad, el turismo y la conectividad de la Sabana Centro.

Legado histórico del corredor férreo

“Estamos rehabilitando 14,6 kilómetros del corredor férreo que conecta a Zipaquirá con Nemocón, una intervención histórica que permitirá que el tren vuelva a este municipio, fortaleciendo su competitividad, su turismo y la conexión con la Sabana”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

La obra, ejecutada por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), alcanza un avance del 63 % y contempla el cambio de más de 1.400 traviesas, la reposición de sujeciones, la construcción de obras de drenaje y el mantenimiento de pasos a nivel en los municipios de Zipaquirá, Cogua y Nemocón.

Este corredor desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Nemocón, al facilitar durante décadas el transporte de pasajeros y la movilización de productos como la sal y el carbón, actividades que impulsaron la economía de la región.

Conexión con Regiotram del Norte

La inversión asciende a $4.950 millones y se prevé que los trabajos concluyan en los próximos cinco meses.

Una vez finalicen las obras, la infraestructura podrá articularse con el proyecto RegioTram del Norte, permitiendo que los viajeros conecten el sistema de tren ligero con el corredor férreo tradicional para llegar hasta la Mina de Sal de Nemocón, uno de los principales atractivos turísticos de Cundinamarca.