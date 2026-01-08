Misteriosa desaparición de un hombre en Bosa; el caso no avanza por vacaciones de Fiscal a cargo

Jaiver Alexander Vega es un conductor de servicio público. El 19 de diciembre de 2025 en horas de la mañana ingresó a una peluquería ubicada en la localidad de Bosa y a partir de ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

La denuncia formal, por desaparición forzada, ya está interpuesta ante las autoridades; sin embargo, el caso no ha presentado avances ya que, según la familia del desaparecido, la fiscal a cargo está de vacaciones.

Uno de los datos más preocupantes tiene que ver con los resultados que dejó un allanamiento realizado al establecimiento comercial, en el que según reveló Mariana, familiar de Jaiver y a quien por seguridad se le cambió el nombre, se encontraron rastros de sangre.

“Se evidencia demasiada sangre, en el primer piso, en el segundo piso y en la puerta del negocio. También se encuentran más de 5 frascos de cloro, es evidente que ellos trataron de eliminar cualquier pieza que los pudiera incriminar”, aseguró.

Asimismo, reveló que el investigador del CTI presente ordenó hacer una toma de muestras para verificar el ADN de la sangre, pero la Policía, presuntamente, habría hecho caso omiso a ese llamado.

“Es imposible que un país como Colombia se quede sin justicia porque estamos en vacancia judicial, alguien tiene que quedar al mando de esto”, expresó Mariana, quien además cuestionó el hecho de que el caso haya sido trasladado a una sección de secuestro extorsivo, cuando no ha habido ninguna petición de dinero de por medio.