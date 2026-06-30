Medellín y Corea del Sur firman acuerdo histórico para transformar la seguridad vial

Medellín

La Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Transporte de Corea del Sur formalizaron un acuerdo de cooperación internacional. El país asiático invertirá 3,5 millones de dólares (4.460 millones de wones) entre 2026 y 2028 para modernizar el tránsito y la seguridad vial de la ciudad con tecnología de punta.

El proyecto principal será el despliegue de un Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). La estrategia usará inteligencia artificial, analítica y datos en tiempo real para optimizar los semáforos, monitorear el flujo vehicular y tomar decisiones operativas más rápidas que salven vidas en las vías.

Tres pilotos tecnológicos para zonas críticas de la ciudad

La inversión se centrará en tres frentes específicos. El primero intervendrá los entornos escolares, instalando cruces peatonales tecnológicos y señalización inteligente para priorizar y proteger la vida de los estudiantes en tiempo real.

El segundo piloto automatizará la gestión de emergencias en deprimidos viales. Se instalarán sensores para detectar riesgos de inundación y emitir alertas tempranas a conductores y agentes de tránsito, mejorando la respuesta ante las lluvias.

El tercer componente se enfocará en la prevención de siniestros en corredores de alta pendiente. Allí se desplegarán sistemas de detección y alerta para mitigar los riesgos de accidentes en las zonas con la topografía más compleja de Medellín.

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Capacitación local para garantizar el éxito del proyecto

El acuerdo incluye un programa clave de transferencia de conocimiento. El equipo técnico del Centro Integrado de Tráfico y Transporte de Medellín (Citra) recibirá formación especializada de expertos coreanos para asegurar la correcta operación y sostenibilidad de los sistemas.

Con esta alianza estratégica, la Secretaría de Movilidad busca consolidar una infraestructura digital moderna, sostenible y preventiva, posicionando a Medellín a la vanguardia de la innovación urbana en América Latina.