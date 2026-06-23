Las 8 solicitudes de las MiPymes de nuestro país a Abelardo de la Espriella

Medellín

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, presentó una agenda prioritaria al ganador de las elecciones del pasado domingo, Abelardo de la Espriella, y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, para el fortalecimiento de este sector de la economía.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son la base del tejido empresarial de nuestro país y generan la mayor parte del empleo formal en este territorio, siendo motor destacado y esencial para la competitividad y construcción de país.

Agenda construida desde las regiones

En esta propuesta estratégica que se le presenta al gobierno nacional, los empresarios están expresando desde las regiones esas necesidades de los generadores de empleo y quienes hoy sostienen gran parte de la economía del país.

María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, aseguró que “le reiteramos nuestro compromiso para aportar al crecimiento económico de nuestro país”.

Ocho frentes fundamentales de la propuesta

ACOPI invitó al nuevo gobierno nacional a estudiar y desarrollar esta agenda prioritaria que cuenta con 8 puntos y que busca mejorar las condiciones de vida de mis micro, pequeños y medianos empresarios, como de los trabajadores que están adscritos a este sector de la economía.

El primer punto es una reforma tributaria diferencial para las MiPymes con una tributación más equitativa, que permita reducir la carga fiscal sobre las pequeñas empresas.

En segundo lugar, esta entidad propone impulsar mecanismos modernos de contratación, facilitar la cotización proporcional por horas y agilizar el reconocimiento de incapacidades. También destaca la creación de incentivos permanentes para la vinculación laboral de jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

Como tercera propuesta, se indica que se requiere avanzar hacia un Estatuto Tributario Territorial unificado que reduzca trámites, costos y cargas administrativas para los empresarios.

El cuarto punto que presenta esta propuesta es garantizar la seguridad y estabilidad empresarial, debido a que la extorsión, el hurto y la inseguridad en zonas productivas exigen una estrategia nacional de protección empresarial.

Otra propuesta está relacionada con el acceso al crédito y fortalecimiento financiero, debido a que este sector requiere mejores condiciones de financiamiento, ampliación de líneas de crédito, fortalecimiento de la banca de desarrollo y programas de educación financiera.

La sexta estrategia es la reindustrialización y la participación en compras públicas, donde ACOPI considera indispensable fortalecer la industria nacional, promover encadenamientos productivos, revisar estratégicamente instrumentos de comercio exterior y ampliar la participación de las MiPymes manufactureras en los procesos de contratación pública.

En séptimo lugar, se indica que el sector agroindustrial necesita mayor acceso a tecnología, maquinaria, financiamiento y simplificación regulatoria para impulsar la productividad y el desarrollo económico de las regiones.

Adicionalmente, se requiere una política energética confiable que garantice abastecimiento, estabilidad en los costos de producción y una transición responsable hacia fuentes renovables, para garantizar la productividad.

Fortalecer el motor del desarrollo social

María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, agregó que “reiteramos la necesidad de construir una agenda pública enfocada en la productividad, la formalización, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las MyPimes como motor de crecimiento económico, empleo y desarrollo social del país”.

Acopi también extendió su saludo de felicitación a los ganadores de las elecciones del pasado domingo en nuestro país y les deseó éxitos en su nuevo reto y responsabilidad de dirigir el destino del país.