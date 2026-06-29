Desde julio, los recargos dominicales y festivos a empleados serán del 90% sobre salario ordinario

Uno de los principales cambios de la reforma laboral aprobada el año pasado fue el incremento de los recargos dominicales y festivos, es decir, un aumento a la remuneración por trabajar esos días.

Y es que la ley 2466 de 2025 establece que para julio del 2027 el incremento en la remuneración adicional por trabajar domingos y festivos tendrá que ser del 100% del sueldo normal, y por eso de manera gradual se ha venido aumentando, por lo que a partir del miércoles hay un nuevo ajuste, pasando de un recargo de 80% al 90%.

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Iván Jaramillo, viceministro de empleo y pensiones, afirmó que con esto se busca recuperar “el 100% del recargo en el año 2027, ya que la ley 789 de 2022 redujo el recargo por trabajo dominical o festivo del 100% al 75%”.

¿Cuánto le pagarán a una persona que gana el mínimo?

Es decir, que si hoy una persona gana un salario mínimo mensual legal vigente de $ 1’750.000, por cada hora trabajada le pagan $ 7.292 pesos. De este modo, a partir el próximo fin de semana les pagarán por cada hora trabajada el domingo o festivo $ 6.563 pesos.

Adicionalmente, hay que recordar que el próximo 15 de julio la jornada laboral pasará de 44 horas semanales a 42 horas semanales.

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Este último asunto ha sido cuestionado por las micro, pequeñas y medianas empresas, que han señalado que estas cargas están asfixiando a algunas de ellas.