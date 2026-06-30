Preocupa en el Valle del Cauca incremento de fallecimientos por falta de atención oportuna

La crisis financiera del sistema de salud ya estaría cobrando vidas en el Valle del Cauca. La Gobernación alertó que un estudio realizado junto con un doctorado de Oxford identificó un aumento de más del 6% en la mortalidad de personas mayores de 70 años hasta mayo de este 2026, una situación que se atribuye a las barreras de acceso y al deterioro de la atención médica.

Lea también: Gobernadora advierte que habrá cierre de servicios de Salud en el Valle ante incumplimiento de pagos

La secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes, informó que se hará un seguimiento más detallado “hemos encontrado hasta mayo un aumento del 6.1 en los mayores de 70 años, en un estudio que estamos haciendo con un doctorado en Oxford y nosotros. Ya es absolutamente identificable el incremento de la tasa de mortalidad y vamos a empezar a estudiar con los comités de urgencia de todas las clínicas y hospitales los pacientes que llegan en condición de máxima gravedad por desatención”.

Le interesa: Buenaventura pasa de daños en el acueducto a alerta roja por bajo nivel del río Escalerete

La funcionaria explicó que. la crisis de la red hospitalaria ha llevado a que las citas con especialistas se programen entre tres meses y hasta un año, obligando a priorizar únicamente a quienes ingresan en estado crítico, además alertó sobre la difícil situación financiera por falta de pagos de las EPS intervenidas a dos de los hospitales más importantes en Cali, el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San juan de Dios, lo que pone en peligro no solo la atención en el departamento sino de miles de pacientes en la región.