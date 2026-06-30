Buenaventura pasa de daños en el acueducto a alerta roja por bajo nivel del río Escalerete

Buenaventura enfrenta una nueva dificultad en el suministro de agua potable. A los daños registrados en el sistema de acueducto durante los últimos días, ahora se suma la alerta por el bajo nivel del río Escalerete, principal fuente de abastecimiento del distrito.

La emergencia comenzó con la ruptura de una tubería de 36 pulgadas, situación que afectó a la población durante aproximadamente diez días y que fue superada gracias a la intervención conjunta de los gobiernos nacional, departamental y distrital.

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Posteriormente, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) informó el pasado 28 de junio sobre un nuevo daño, esta vez en una tubería de 39 pulgadas ubicada en la vía Córdoba–San Cipriano, en el sector conocido como El Boquerón. La empresa suspendió el servicio de agua potable entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, medida que afectó a ocho comunas del distrito. Durante las labores de reparación se registraron bajas presiones en varias zonas y los centros asistenciales fueron abastecidos mediante carrotanques.

Ahora, la situación se agrava por la disminución del caudal del río Escalerete. Inicialmente se decretó alerta amarilla; sin embargo, en las últimas horas la SAAAB declaró alerta roja debido a que el nivel del río no alcanza el metro requerido para garantizar una operación normal del sistema.

Javier Herrera, coordinador encargado del acueducto, explicó que la decisión se tomó tras los monitoreos permanentes que evidenciaron el descenso del caudal. Según indicó, esta condición hace indispensable implementar medidas de contingencia y reducir temporalmente la prestación del servicio mediante la sectorización del suministro.

Como parte de estas acciones, se suspendieron momentáneamente las conducciones de 16 y 20 pulgadas, lo que afecta el servicio en 22 barrios, cuyos habitantes recibirán agua únicamente durante la noche.

Los barrios afectados son: El Triunfo, Ciudadela San Antonio, La Unión, Nueva Granada, 12 de Octubre, Urbanización Brisas del Mar, Nuevo Horizonte, El Milagroso, Brisas del Pacífico, El Ruíz, Las Palmas, Carlos Holmes Trujillo, El Progreso, Bello Horizonte, Camilo Torres, Turbay Ayala, Independencia 3A Etapa, Los Álamos, Colinas de Comfamar, Gerardo Valencia Cano, Patricio Olave y 6 de Enero.

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La empresa de acueducto informó que mantendrá los monitoreos sobre el comportamiento del río y continuará implementando maniobras operativas para intentar garantizar el suministro en todos los sectores del distrito.

La SAAAB también hizo un llamado a la comunidad para realizar un uso responsable del agua almacenada, con el fin de mitigar los efectos de esta nueva emergencia.