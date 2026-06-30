Cali ya se prepara para una nueva edición del Festival Ecológico

Cada vez son más los caleños que buscan consumir productos naturales, apoyar emprendimientos sostenibles o aprender nuevas formas de cuidar el medio ambiente. En Cali ya comenzó los preparativos de la novena edición del Festival Ecológico, que este año se realizará el próximo 19 de septiembre en el Parque del Perro.

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Bajo el lema “Cali soberana: la vida que decidimos cultivar”, el festival reunirá emprendimientos enfocados en el consumo responsable, la economía circular, la agroecología, la alimentación saludable y otros proyectos comprometidos con el cuidado del planeta.

Como parte de la preparación del evento, se abrió la convocatoria para que marcas y emprendimientos hagan parte de la feria comercial. La invitación está dirigida a iniciativas relacionadas con productos ecológicos, naturales, veganos, huertas urbanas y propuestas que promuevan estilos de vida sostenibles.

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Las personas interesadas en participar podrán postularse hasta el 19 de julio, luego de consultar los requisitos y diligenciar el formulario disponible en las redes sociales oficiales del Festival Ecológico de Cali.