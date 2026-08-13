Familia busca a Luz Estella Zapata Pérez, desaparecida tras salir de Medellín a Santa Marta

Una mujer de 68 años identificada como Luz Estella Zapata Pérez desapareció tras salir de Medellín el pasado viernes 7 de agosto. Según relató su hija, Sara Margarita Zapata Pérez, a Caracol Radio. La mujer salió de la vivienda donde residía con una familiar junto a su perro, asegurando que se dirigiría a un municipio cercano, Sin embargo, desde entonces perdieron contacto con ella.

La familia reportó el caso ante la Fiscalía y, posteriormente, tras realizar búsquedas y difundir su fotografía en redes sociales, recibió información de un policía de turismo en Santa Marta sobre el hallazgo de sus pertenencias en una habitación de hotel.

De acuerdo con la información conocida, Zapata Pérez habría llegado al hotel, pagado una noche y no regresó desde el sábado 8 de agosto, en el lugar encontraron sus documentos personales.

Ante esta situación, sus familiares se trasladaron a Santa Marta y adelantan la búsqueda en diferentes sectores, especialmente en la zona del centro de la ciudad.

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Luz Estella Zapata Pérez mide aproximadamente 1,48 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello crespo y canoso, con tinte morado, y suele estar acompañada de un perro pequeño, delgado, de color amarillo, con aspecto despelucado y barbudo. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 301 211 9285.