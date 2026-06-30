“Los compromisos anunciados no lograron materializarse”: ACSN a Gobierno Petro

Rodeado por decenas de hombres armados, un vocero de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada aseguró que el grupo mantiene su disposición de avanzar por el camino de la paz y pidió al nuevo Gobierno abrir escenarios de diálogo que permitan concretar un eventual sometimiento a la justicia.

A través de un comunicado de prensa señalan que, “Durante los últimos años, nuestra organización participó con voluntad en los espacios planteados por el Gobierno Nacional dentro de su política de paz. Sin embargo, consideramos que muchos de los compromisos anunciados no lograron materializarse y que las expectativas generadas entre las comunidades quedaron sin respuestas concretas” mencionan en apartes del documento.

Agregan que hacen un llamado al nuevo Gobierno para que escuche las voces de los territorios, promueva mecanismos de diálogo efectivos.

La atención se concentra ahora en la respuesta que dará Abelardo de la Espriella a este mensaje. Su decisión marcará el rumbo de una relación que podría definir el futuro de la seguridad en uno de los territorios más golpeados por el conflicto armado en el Caribe colombiano.