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13 ago 2026 Actualizado 16:03

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Aracataca, Magdalena epicentro de la XII Versión del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio

Aracataca, Magdalena epicentro de la XII Versión del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio/ Jose Polo.

Aracataca, Magdalena epicentro de la XII Versión del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio/ Jose Polo.

Aracataca, Magdalena epicentro de la XII Versión del Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio/ Jose Polo.
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Delegaciones de docentes de distintos municipios del Magdalena se reunieron en Aracataca para participar en el Encuentro Folclórico del Magisterio, una jornada que combinó actividades culturales con espacios para recordar la historia y las luchas del sector educativo.

Durante el encuentro se rindió homenaje póstumo a Alberto Segundo Mendoza Gómez, exdirector de núcleo de Aracataca y participante de la denominada Marcha del Hambre.

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El evento tuvo como escenarios los auditorios José Luis Buitrago de la Institución Educativa Departamental Gabriel García Márquez y Ramón Vinyes de la Casa Museo Gabriel García Márquez, donde se presentaron muestras de oralidad, pintura, música, teatro y danzas folclóricas. Al encuentro asistieron educadores de municipios como San Sebastián de Buenavista, Concordia, Chibolo, Pivijay, Tenerife, Fundación y Aracataca, entre otros.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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