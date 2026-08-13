Autoridades ambientales entregan dos viveros bioclimáticos en el Magdalena

Magdalena

Dos Viveros Bioclimáticos fueron entregados a instituciones educativas de los municipios de Pijiño del Carmen y Guamal, como parte de las obligaciones de compensación ambiental derivadas del permiso de aprovechamiento forestal otorgado a AFINIA Grupo EPM – Caribe Mar de la Costa S.A.S.

En Pijiño del Carmen, el vivero quedó ubicado en la Institución Educativa Departamental Pijiño del Carmen, mientras que en Guamal fue destinado a la Institución Educativa Departamental Rural La Rinconada, sede Federico Zambrano De la Hoz.

Estas entregas, realizadas con el acompañamiento de las administraciones municipales, buscan fortalecer los procesos de educación ambiental, participación comunitaria, producción de material vegetal y reforestación en el territorio.

“Más que venir a entregar un bien dónde se van a producir árboles, venimos a sellar un compromiso con el medio ambiente y con la educación ambiental. Sembrar arboles significa bajar las temperaturas; por eso creemos que estas acciones no solamente contribuyen a nuestra salud, sino también a la salud del entorno”, dijo el director general de Corpamag Alfredo Martínez Gutiérrez.

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Cada vivero cuenta con un área de 120 metros cuadrados, distribuidos en 8 metros de frente por 15 metros de fondo, y una capacidad de producción de hasta 5.000 plántulas por ciclo. Las instalaciones disponen de germinadores, sistema de riego automatizado con micronebulizadores de alta presión y un sistema de energía solar fotovoltaica de 1,2 kW, que permite su funcionamiento autónomo y favorece el uso eficiente del agua y la energía.