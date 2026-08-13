Gas descubierto a 77 kilómetros de Santa Marta entraría en producción en 2030

El proyecto de gas a 77 kilómetros de Santa Marta avanza hacia una nueva etapa después de que Ecopetrol y Petrobras confirmaran el potencial del campo Sirius, ubicado costa afuera en el Caribe colombiano.

El pozo Sirius-2 se encuentra dentro del bloque GUA-OFF-0, a 77 kilómetros de Santa Marta y en una zona con 830 metros de profundidad de lámina de agua. El descubrimiento fue confirmado por las compañías en diciembre de 2024.

De acuerdo con Ecopetrol, las evaluaciones realizadas en Sirius-2 confirmaron volúmenes de gas in place superiores a 6 terapiés cúbicos, un volumen que, según las estimaciones divulgadas por las compañías, podría tener un impacto significativo en las reservas de gas del país.

Ahora el proyecto avanza hacia su desarrollo. Ecopetrol y Petrobras tienen como objetivo obtener la primera molécula de gas de Sirius en 2030, aunque el cronograma está sujeto a las diferentes etapas técnicas, ambientales y de licenciamiento que requiere el proyecto.

Para Santa Marta, el proyecto tiene relevancia por su cercanía geográfica, aunque el campo no está ubicado en la ciudad, sino en aguas profundas del Caribe colombiano, a decenas de kilómetros de su costa

El consorcio está integrado por Ecopetrol, con una participación del 55,56 %, y Petrobras, con el 44,44 %. Petrobras es el operador del proyecto.

La expectativa es que Sirius se convierta en una nueva fuente de gas para Colombia durante la próxima década, mientras continúan las etapas técnicas, ambientales y de infraestructura necesarias para llevar el recurso desde el campo costa afuera hasta el sistema nacional de transporte.

El proyecto también genera expectativas económicas para la región, en 2024, el entonces gerente de Petrobras en Colombia, Rodrigo Costa, estimó en 4.000 millones de dólares las regalías y transferencias a la Nación asociadas a Sirius y señaló que su desarrollo podría tener un impacto positivo en el Magdalena y la región.