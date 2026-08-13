Vendaval golpea a Zona Bananera: 17 barrios afectados y autoridades activan censo de familias

Zona Bananera, Magdalena.

Un fuerte vendaval acompañado de lluvias y ráfagas de viento afectó varios sectores de Zona Bananera, Magdalena. De manera preliminar, seis barrios de Guacamayal y 11 de Orihueca presentan afectaciones, de acuerdo con el reporte entregado por la administración municipal.

La alcaldesa Clareth Olaya explicó que los equipos de Gestión del Riesgo ya se encuentran en territorio realizando el censo y verificando las condiciones de las familias afectadas. En la atención participan la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

“Tenemos de manera preliminar seis barrios afectados en el corregimiento de Guacamayal y 11 en el corregimiento de Orihueca, siendo estos los que presentan mayores afectaciones”, señaló la mandataria.

Autoridades realizan censo de familias afectadas

La Alcaldía adelanta un censo de las familias afectadas para determinar la magnitud de la emergencia y establecer las ayudas que requieren las comunidades.

La administración municipal aseguró que continuará trabajando con los organismos de socorro para consolidar el balance de daños y brindar atención a las familias que resultaron afectadas por el fenómeno climático.

Otro vendaval ya había afectado a Zona Bananera

La alcaldesa Clareth Olaya recordó que esta no es la primera emergencia por fuertes vientos registrada recientemente en Zona Bananera.

“El pasado 6 de agosto un vendaval acompañado de fuertes vientos y granizo también ocasionó afectaciones en nuestro municipio, dejando un balance de 2.302 personas y 666 familias afectadas”, explicó.

En esa emergencia también fueron reportadas afectaciones en aproximadamente 221 hectáreas de cultivos de banano, generando preocupación entre los productores de la zona.

Ante la nueva emergencia, la alcaldesa hizo un llamado al Gobierno Nacional para solicitar acompañamiento y apoyo para las comunidades afectadas