Hombre rescatado de torre de energía en Barranquilla recibe atención médica y psicológica

El hombre que permaneció durante más de 12 horas en la parte alta de una torre de transmisión de energía, ubicada en la avenida Circunvalar con carrera 51B, en el norte de Barranquilla, fue rescatado en la noche del martes y permanece bajo observación médica con un estado de salud estable.

El descenso se produjo cerca de la medianoche, luego de un operativo conjunto en el que participaron organismos de emergencia y autoridades distritales. Durante varias horas, una psicóloga de la estrategia CHATLemos acompañó el proceso de diálogo con el ciudadano, quien finalmente accedió a bajar de manera voluntaria.

Su condición física y mental es estable

Una vez en tierra, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Camino El Pueblito, donde permanece bajo valoración médica y psicológica.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, informó que se trata de un migrante venezolano y señaló que, de acuerdo con la evaluación inicial, su condición física y mental es estable.

“En estos momentos se le están realizando exámenes y pruebas diagnósticas, con acompañamiento permanente de los psicólogos de CHATLemos, para establecer los hechos que motivaron su comportamiento”, explicó la funcionaria.

Mientras permanece en observación, la Alcaldía también coordina el acceso del ciudadano a los servicios sociales y de salud que pueda requerir.

Para atender la emergencia fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por la Secretaría Distrital de Gobierno, con la participación de la Secretaría de Salud, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y la empresa Transelca.

Como parte del operativo, Transelca suspendió temporalmente el suministro de energía en la línea de transmisión para garantizar condiciones seguras durante las maniobras de rescate.

Canales den apoyo

Tras el caso, la Alcaldía reiteró el llamado a las personas que atraviesan situaciones de crisis emocional a buscar ayuda profesional.

Desde el Distrito recordaron que la estrategia CHATLemos ofrece orientación psicológica gratuita y confidencial las 24 horas del día a través de WhatsApp en el número 318 804 4000, desde donde también se activan las rutas de atención para niños, adolescentes y adultos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: