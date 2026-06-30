Habrá cortes de energía este miércoles en Los Olivos y el norte de Barranquilla

Los habitantes del barrio Los Olivos y un sector del norte de Barranquilla tendrán interrupciones en el servicio de energía este miércoles 1 de julio debido a trabajos programados de mantenimiento preventivo y adecuación de infraestructura por parte de Air-e Intervenida.

La empresa informó que entre las 8:12 de la mañana y las 4:00 de la tarde se realizarán labores de mantenimiento en el barrio Los Olivos, por lo que permanecerán sin servicio los usuarios ubicados entre las calles 108 y 109E, y las carreras 13B y 25B.

De manera paralela, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde, cuadrillas técnicas adelantarán trabajos de aplome de un poste en la carrera 49C con calle 100, en el norte de la ciudad.

Según la empresa, estas intervenciones hacen parte del plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica, con el que busca mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio en los sectores intervenidos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: