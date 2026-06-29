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29 jun 2026 Actualizado 21:26

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Más de 80 toneladas de ayudas donadas en el centro de acopio de Barranquilla para Venezuela

Las ayudas incluyen mercados con productos no perecederos, medicinas, agua y productos de aseo.

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Aumenta la donación de los barranquilleros de ayudas humanitarias en el centro de acopio de Barranquillita para que sean enviadas a las familias damnificadas tras los fuertes terremotos de la semana pasada.

“Esta ciudad ha abierto sus puertas en los momentos más difíciles. Hoy lo hacemos una vez más por nuestros hermanos venezolanos. Confiamos en que más ciudadanos se sigan sumando al centro de acopio para fortalecer esta campaña que trasciende lo material y se convierte en un acto de hermandad”, dijo al alcalde Alex Char.

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El mandatario distrital destacó que desde que se habilitó el centro de acopio, el gesto de solidaridad de los barranquilleros no se ha detenido.

“A pie, en moto, en vehículo particular, a través de domiciliarios de plataformas digitales o de forma presencial, miles de familias barranquilleras han llegado con sus donaciones, llevando mercados, agua, medicinas, colchonetas y productos de aseo”, indicó la Alcaldía.

El centro de acopio de Barranquillita está ubicado en la carrera 43 #6-120.

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