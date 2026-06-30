Estos son los sectores con trabajos de EMCALI
Realizarán modernización y mantenimiento al sistema de Acueducto, Energía y Alcantarillado, hoy martes 30 de junio de 2026
ACUEDUCTO
Realizará un cierre por optimización de redes, en el siguiente barrio:
- Bolívar en Yumbo en la calle 14, entre la carrera 3, hasta la carrera 6.
Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
Se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.
Reparaciones de acueducto:
- Ciudadela Comfandi
Carrera 82 # 30 - 62
- San Vicente
Av. 2 DN # 24 - 04
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ENERGÍA
Se llevará a cabo la siguiente maniobra:
Instalación de cable ecológico en:
Circuito Alto Menga: Calle 47 N, entre la Av. 2 N hasta la Av. 3 N, barrio La Merced, comuna 2.
Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Más información
ALCANTARILLADO
Limpieza de sumideros en:
- Alfonso López I y II.