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30 jun 2026 Actualizado 14:25

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Estos son los sectores con trabajos de EMCALI

Realizarán modernización y mantenimiento al sistema de Acueducto, Energía y Alcantarillado, hoy martes 30 de junio de 2026

Foto / Emcali

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ACUEDUCTO

Realizará un cierre por optimización de redes, en el siguiente barrio:

  • Bolívar en Yumbo en la calle 14, entre la carrera 3, hasta la carrera 6.

Habrá suspensión del servicio de agua a partir de las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Se dispondrá de carrotanque en la zona afectada para abastecimiento de agua.

Reparaciones de acueducto:

  • Ciudadela Comfandi

Carrera 82 # 30 - 62

  • San Vicente

Av. 2 DN # 24 - 04

Más información

ENERGÍA

Se llevará a cabo la siguiente maniobra:

Instalación de cable ecológico en:

Circuito Alto Menga: Calle 47 N, entre la Av. 2 N hasta la Av. 3 N, barrio La Merced, comuna 2.

Suspensión temporal del servicio desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Más información

ALCANTARILLADO

Limpieza de sumideros en:

  • Alfonso López I y II.

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