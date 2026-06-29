Rescatan en Cali a comerciante secuestrado, delincuentes exigían $200 millones

El comerciante que permanecía secuestrado desde el pasado 23 de junio fue rescatado por el GAULA de la Policía en una operación realizada en el sector de la invasión Haití en la comuna 15 en el oriente de Cali. Cuatro personas fueron capturadas luego de exigir 200 millones de pesos a la familia de la víctima, haciéndose pasar por integrantes de las disidencias de las FARC, el secuestro se produjo fingiendo un choque con el automóvil de la víctima, así lo aseguró el general Herbert Benavidez, comandante Policía de Cali.

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“Se pudo establecer que la noche del 23 de junio, cuando se movilizaba en su vehículo particular, este comerciante fue abordado por varios sujetos quienes ocasionaron un falso choque vehicular para obligarlo a descender y retenerlo. Uno de los capturados registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para linquir, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes”, puntualizó el general Benavidez.

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El comerciante fue hallado en condiciones precarias y con evidentes muestras de violencia física. Entre los capturados hay un hombre con antecedentes por extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.