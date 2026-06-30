Hallan cuerpo desmembrado de un hombre en zona rural de Palmira, Valle

En zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, hecho que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

El hallazgo ocurrió en el sector conocido como Piles, en el corregimiento de Rozo, cerca de la vía nacional que comunica el peaje de Cencar con el municipio de Yumbo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la comunidad alertó a las autoridades tras encontrar restos humanos en el lugar.

Uniformados de la Policía se desplazaron hasta la zona y activaron los protocolos de policía judicial. Según la Policía del Valle, el cuerpo estaba envuelto en tres bolsas.

La víctima fue identificada como Maico Estiven Hurtado Urrutia, de 27 años, residente en Cali y, de acuerdo con las autoridades, sin antecedentes judiciales.

Información preliminar entregada por sus familiares señala que Hurtado Urrutia había sido reportado como desaparecido el pasado 26 de junio, luego de que se perdiera su rastro desde el 24 del mismo mes.

La Policía del Valle confirmó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanza en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del crimen, así como identificar y judicializar a los responsables.