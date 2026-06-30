Comunidades afro bloquean vía Panamericana en Tuluá, denuncian incumplimientos del Gobierno

Las comunidades afrocolombianas afiliadas al Frente Nacional Afrocolombiano mantienen bloqueada la vía Panamericana, a la altura del municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, en protesta por presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional relacionados con la adjudicación de predios y otros compromisos adquiridos con los consejos comunitarios.

De acuerdo con los manifestantes, el cierre de la carretera se mantiene en ambos sentidos y ha generado una fila de vehículos de aproximadamente seis kilómetros. El paso únicamente se permite para casos humanitarios.

Marco Antonio Mosquera Sánchez, coordinador zonal Pacífico del Frente Nacional Afrocolombiano, explicó que la movilización obedece al incumplimiento de acuerdos sobre el acceso a tierras para comunidades negras del Valle del Cauca, el reconocimiento del derecho a la consulta previa y las garantías de seguridad para líderes sociales que, según afirmó, continúan siendo víctimas de amenazas, persecución y desplazamientos.

El vocero señaló que uno de los principales reclamos corresponde a la instalación de una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), prevista mediante una resolución suscrita en diciembre de 2025 y que, según indicó, debía entrar en funcionamiento antes del 20 de enero de este año. Aseguró que, además de no instalarse la mesa, tampoco se ha materializado la entrega definitiva de tierras prometidas a los consejos comunitarios.

Mosquera manifestó que existe preocupación porque el actual Gobierno está próximo a finalizar su periodo y, según dijo, aún no hay garantías jurídicas sobre los predios que han sido entregados de manera provisional, situación que, a su juicio, podría poner en riesgo la permanencia de las comunidades en esos territorios.

Como condición para levantar el bloqueo, las comunidades exigen la presencia de una comisión de alto nivel del Gobierno Nacional con capacidad de tomar decisiones, entre ellos el ministro del Interior o la vicepresidenta de la República. El dirigente aseguró que, hasta el momento, únicamente la Gobernación del Valle del Cauca ha establecido comunicación con los manifestantes, mientras que, según afirmó, no han obtenido respuesta del Gobierno Nacional.

Las comunidades indicaron que permanecerán en la protesta hasta obtener una interlocución directa y compromisos concretos frente a sus exigencias.