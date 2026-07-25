Ofrecen $30 millones de recompensa por información de los responsables de atentados en el Cesar
La semana pasada las Estaciones de Policía de El Burro, en Pailitas y Pelaya fueron objeto de atentados.
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $30 millones por información que permita dar con la captura de los responsables de los atentados que se registraron en el departamento del Cesar la semana pasada.
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Se trata de los atentados contra las Estaciones de Policía en el corregimiento de El Burro, en el municipio de Pailitas y la que está ubicada en Pelaya.
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Cabe recordar que en el atentado contra la Estación de Policía en el corregimiento de El Burro cinco uniformados resultaron heridos y el 45% de la infraestructura afectada.
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Mientras tanto, las autoridades siguen adelantando las investigaciones.