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25 jul 2026 Actualizado 19:30

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Ofrecen $30 millones de recompensa por información de los responsables de atentados en el Cesar

La semana pasada las Estaciones de Policía de El Burro, en Pailitas y Pelaya fueron objeto de atentados.

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Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $30 millones por información que permita dar con la captura de los responsables de los atentados que se registraron en el departamento del Cesar la semana pasada.

Se trata de los atentados contra las Estaciones de Policía en el corregimiento de El Burro, en el municipio de Pailitas y la que está ubicada en Pelaya.

Le puede interesar: Aumentan a cinco los heridos por ataque con explosivos a estación de Policía en el Cesar

Cabe recordar que en el atentado contra la Estación de Policía en el corregimiento de El Burro cinco uniformados resultaron heridos y el 45% de la infraestructura afectada.

Lea también: Atentan con granadas contra estación de Policía de Pelaya, Cesar

Mientras tanto, las autoridades siguen adelantando las investigaciones.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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