Ofrecen $30 millones de recompensa por información de los responsables de atentados en el Cesar

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $30 millones por información que permita dar con la captura de los responsables de los atentados que se registraron en el departamento del Cesar la semana pasada.

Se trata de los atentados contra las Estaciones de Policía en el corregimiento de El Burro, en el municipio de Pailitas y la que está ubicada en Pelaya.

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Cabe recordar que en el atentado contra la Estación de Policía en el corregimiento de El Burro cinco uniformados resultaron heridos y el 45% de la infraestructura afectada.

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Mientras tanto, las autoridades siguen adelantando las investigaciones.