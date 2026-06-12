Denuncian amenazas, discriminación y constreñimiento político en la EMA

Artistas, docentes y estudiantes vinculados a la Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMA) de Bucaramanga denunciaron haber recibido mensajes intimidatorios a través de WhatsApp. Según los afectados, los mensajes contenían amenazas, referencias políticas y expresiones discriminatorias.

Los mensajes comenzaron a llegar esta semana y en algunos casos contenían información sobre familiares, lugares de trabajo y actividades personales, lo que aumentó la preocupación entre quienes los recibieron.

Karen Lizardi, artista y exdocente de la EMA, aseguró que varias de las personas afectadas recibieron insultos, amenazas y mensajes relacionados con su identidad, sus posturas políticas y su trabajo en el sector cultural.

“Nos insultan, nos amenazan de golpes, de muerte, nos degradan”, relató.

De acuerdo con las denuncias conocidas por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, algunos mensajes también hacían referencia a una candidatura presidencial y advertían sobre posibles afectaciones en temas de contratación.

Lizardi también denunció que quienes enviaron los mensajes parecían conocer información personal. “Ellos manifiestan que tienen datos específicos nuestros, como dónde trabajamos, con quiénes trabajamos, nombres de hijos, parejas y familiares”, señaló.

La directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Nathalia Torres, confirmó que más de 15 personas ya han reportado situaciones similares. Además, rechazó cualquier acto de violencia, discriminación o presión política contra integrantes del sector cultural.

Torres también anunció que el Instituto presentará una denuncia ante la Fiscalía. Según explicó, algunas personas estarían utilizando el nombre de la Escuela Municipal de Artes y Oficios y del propio Instituto en medio de estos hechos denunciados.

“Desde el instituto jamás se le ha dicho a alguien que por un tema político, de identidad de género o de pensamiento diferente se va a excluir de un contrato o de acceder a un curso”, aseguró.

Además, se habilitó un espacio de atención junto a la Fiscalía, la Policía, la Sijín y otras entidades para orientar a las personas afectadas sobre cómo presentar las denuncias y acceder a acompañamiento jurídico y psicológico.