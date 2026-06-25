Desarticulan la banda “Los Barbas”: servían al Clan del Golfo en Cundinamarca

Una operación conjunta permitió capturar a siete presuntos integrantes de “Los Barbas”, una organización dedicada al microtráfico en Bajo Magdalena y Gualivá que, según la investigación, también prestaba servicios criminales al Clan del Golfo.

“Nos comprometimos a hacerle frente al crimen y especialmente a atacar las estructuras en su conjunto. De nada sirve efectuar capturas aisladas de distribuidores de microtráfico; hay que capturar cabecillas, coordinadores logísticos y de finanzas. Esta es la estructura criminal número 158 desarticulada en lo transcurrido de este gobierno”, afirmó el gobernador Jorge Rey.

Entre los capturados se encuentran Hernán Jair Morales Monroy, alias “Barbas JR”, señalado como cabecilla de la organización; Juan Manuel Sánchez Pérez, alias “Juan Manuel”; Cristian Yesid González Garzón, alias “El Mudo”; Edwin Jair Velásquez Mojica, alias “Jair”; Jorge Iván Montoya Ramírez, alias “Jorge Iván”; Christian Andrés Ramírez, alias “Cacayas”; y José Rogelio Acosta Rueda, alias “Rogelio”.

De acuerdo con la investigación, la estructura comercializaba bazuco, cocaína y marihuana bajo la modalidad exprés y a domicilio, además de distribuir estas sustancias en establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas, parques y entornos escolares.

Las autoridades también establecieron que la organización sostenía disputas por el control de las rentas del microtráfico, situación que estaría relacionada con homicidios selectivos registrados en esta zona del departamento.

“El cabecilla principal, alias ‘Barbas JR’, coordinaba las actividades delincuenciales y sostenía disputas por el control territorial de las rentas criminales, generando homicidios selectivos en esta región del departamento. La investigación también permitió establecer que ‘Los Barbas’ prestaban servicios criminales al Clan del Golfo dentro de la expansión de ese grupo armado organizado”, dijo el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

Durante los allanamientos fueron incautados una escopeta y 28 cartuchos calibre 12. Los capturados acumulan más de 33 anotaciones judiciales y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y otras conductas asociadas a hechos de homicidio que continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.