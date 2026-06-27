Mateo sobrevivió 24 horas bajo los escombros, su tia habló desde Cali

Mateo se ha robado la atención del mundo luego de ser rescatado en medio de los escombros del edificio en el que vivía con sus padres. El niño había permanecido atrapado entre toneladas de concreto desde que ocurrió el terremoto el 24 junio hasta las 2:30 del día siguiente. Le faltaba oxígeno, pero seguía consciente, a pesar del encierro y la oscuridad, seguía aferrado a la vida al lado del cuerpo de su madre.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:34 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Marinel Andreina, hermana de Emy de 29 años y madre de Mateo, habla desde Cali con la voz quebrada que delata el dolor de una gran pérdida, además de un dolor de patria.

“Los rescatistas, ellos dicen que ella lo estuvo protegiendo con el cuerpo”, cuenta mientras intenta contener el llanto. “Con el peso de los escombros se le fracturaron partes del cuerpo que aún no ha podido ser recuperado”, dice la tía de Mateo.

En el apartamento estaban los tres, padre, madre e hijo, relata Marinel, “todo ocurrió en cuestión de segundos” dice que el padre recuerda haber escuchado cómo el edificio comenzaba a desplomarse piso tras piso, se asustó y corrió escaleras abajo buscando salvar su vida, “solo cuando iba llegando al tercer piso entendió que estaba solo, su esposa y su hijo seguían arriba”.

Pero Mateo a sus siete años hizo brillar la esperanza para quienes esperan encontrar a sus familiares con vida, un poco débil, sediento, maltratado, pero estable, fue trasladado al hospital donde aún permanece, su abuela, quien se desempeña como enfermera, fue la primera en encontrarlo en medio de un caos que desborda la capacidad del sistema sanitario y de salud, según ella misma le relató a sus familiares en Colombia.

Cuando la comunicación lo permite entre familiares se cuentan cómo se vive la situación en el territorio, sin agua, sin energía, donde el personal de la salud descansa por pocas horas aún golpeadas por el impacto del entorno y la angustia de no poder hacer más.

Las réplicas hacen que las labores de rescate sean difíciles, no hay maquinaria para remover los escombros “el país no estaba para asumir una tragedia de esta magnitud”, afirma Marinel al reflexionar con todo lo que le cuenta su madre desde la Guaira.

Hacer ocho años Marinel dejó Venezuela buscando un futuro mejor, el pasado abril fue a renovar algunos documentos y a compartir con su familia, con su hermana, sin imaginar que sería la última vez que vería a Emy.

Aunque está lejos siente el sufrimiento de sus compatriotas, por ello desde el barrio Marroquín donde vive y junto con los vecinos han organizado una campaña de recolección para enviar a la zona afectada, “no es mucho lo que podemos hacer desde acá”, dice, “pero al menos podemos ayudar y orar”. Cuenta que ya han llegado alimentos no perecederos, agua, algunos medicamentos como analgésicos y ropa para niños.

Para quienes quieran a esta comunidad, los recursos están siendo recolectados en la carrera 26M #93-25 en el barrio Marroquin 1 en un almacén llamado Intimas, que han convertido provisionalmente como un lugar de acopio.

“Porque mientras algunos remueven escombros con sus propias manos, otros intentan reconstruir la esperanza desde la distancia”, puntualiza Marinel.

La familia de Mateo todavía no encuentra respuestas para explicar cómo sobrevivió, solo conservan la certeza de que la última decisión de Emy fue abrazar a su hijo y protegerlo, un pequeño que sigue bajo observación médica, prácticamente ileso y lleno de vida.