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30 jun 2026 Actualizado 15:51

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Entretenimiento

Se estrena el primer tráiler de la tercera entrega de la película del videojuego Angry Birds

‘Angry Birds 3: La película’ se estrenará en cines de todo el mundo el 23 de diciembre de 2026.

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 01: Angry Birds attends the premiere of the movie &quot;Angry Birds 2 - Der Film&quot; at CineStar on September 01, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Nareyek/Getty Images for Sony Pictures)

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 01: Angry Birds attends the premiere of the movie "Angry Birds 2 - Der Film" at CineStar on September 01, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Nareyek/Getty Images for Sony Pictures) / Matthias Nareyek

BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 01: Angry Birds attends the premiere of the movie &quot;Angry Birds 2 - Der Film&quot; at CineStar on September 01, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Nareyek/Getty Images for Sony Pictures)
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Este lunes se conoció el primer tráiler de la tercera parte de la película basada en el famoso videojuego ‘Angry Birds’.

‘Angry Birds 3: La Película’ es la tercera película de la franquicia Angry Birds, tras ‘Angry Birds 2: La Película’ de 2019.

Los actores estadounidenses Jason Sudeikis, más conocido por su papel de Ted Lasso en la serie de televisión del mismo nombre, y Josh Gad, la voz de Olaf en la franquicia de ‘Frozen’, además de Rachel Bloom y Danny McBride, retomarán sus papeles de las películas anteriores de Angry Birds.

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Los comediantes Marcello Hernández, del programa ‘Saturday Night Life’; Nikki Glaser, la primera presentadora de los Globos de Oro; el YouTuber MrBeast; el hijo menor de Kanye West y Kim Kardashian, Psalm West; y Lily James, quien interpretó a Pamela Anderson en la serie ‘Pam & Tommy’, se unen al reparto de voces con nuevos personajes.

‘Angry Birds 3: La película’ sigue a Red, un cardenal rojo temperamental que intenta salvar el mundo mientras cría a tres polluelos, con la ayuda de sus amigos Chuck, Bomb y Silver.

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En 2021, se anunció que una tercera película de Angry Birds estaba en desarrollo.

La película se anunció en 2024 y la producción y el doblaje comenzaron ese mismo año.

‘Angry Birds 3: La película’ se estrenará en cines de todo el mundo el 23 de diciembre de 2026.

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