Se estrena el primer tráiler de la tercera entrega de la película del videojuego Angry Birds
‘Angry Birds 3: La película’ se estrenará en cines de todo el mundo el 23 de diciembre de 2026.
Este lunes se conoció el primer tráiler de la tercera parte de la película basada en el famoso videojuego ‘Angry Birds’.
‘Angry Birds 3: La Película’ es la tercera película de la franquicia Angry Birds, tras ‘Angry Birds 2: La Película’ de 2019.
Los actores estadounidenses Jason Sudeikis, más conocido por su papel de Ted Lasso en la serie de televisión del mismo nombre, y Josh Gad, la voz de Olaf en la franquicia de ‘Frozen’, además de Rachel Bloom y Danny McBride, retomarán sus papeles de las películas anteriores de Angry Birds.
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Los comediantes Marcello Hernández, del programa ‘Saturday Night Life’; Nikki Glaser, la primera presentadora de los Globos de Oro; el YouTuber MrBeast; el hijo menor de Kanye West y Kim Kardashian, Psalm West; y Lily James, quien interpretó a Pamela Anderson en la serie ‘Pam & Tommy’, se unen al reparto de voces con nuevos personajes.
‘Angry Birds 3: La película’ sigue a Red, un cardenal rojo temperamental que intenta salvar el mundo mientras cría a tres polluelos, con la ayuda de sus amigos Chuck, Bomb y Silver.
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En 2021, se anunció que una tercera película de Angry Birds estaba en desarrollo.
La película se anunció en 2024 y la producción y el doblaje comenzaron ese mismo año.
‘Angry Birds 3: La película’ se estrenará en cines de todo el mundo el 23 de diciembre de 2026.