Los Fabulosos Cadillacs anuncian su regreso a Colombia para celebrar 40 años de historia

MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 20: Vicentico of 'Los Fabulosos Cadillacs' performs on stage during the second day of Vive Latino 2022 at Foro Sol on March 20, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Este martes se anunció el regreso de la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs a Colombia para celebrar 40 años de carrera artística.

La banda liderada por el cantautor, músico y cofundador Vicentico se presentará el 17 de octubre en el Estadio de Techo de Bogotá.

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Los Cadillacs también estarán acompañados por la banda de punk 2 Minutos.

La primera vez que los intérpretes de “Matador” se presentaron en nuestro país fue en 1994 en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

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En 2022 tocaron en la primera edición del Festival Cordillera en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El 5 y 6 de diciembre de 2023 realizaron dos conciertos como parte de su gira ‘El León del Ritmo’ en el Movistar Arena.