Rescatan a obrero atrapado bajo escombros tras colapso de un muro en Floridablanca

Bucaramanga, Santander

Un obrero fue impactado por el colpaso de un muro cuando excavaba una zanja en el casco antiguo de Floridablanca, Santander.

Según el Teniente Clemente Jaimes, líder del cuerpo de bomberos del municipio, la emergencia requirió intervención inmediata por parte del organismo de socorro.

“Se trata de un trabajo que están realizando en ese sector, al parecer una construcción. Creo que el muro no era tan alto, pero el señor quedó prácticamente enterrado hasta la cintura y el material, entre tierra y ladrillo, le presionó los pies, lo que le impidió salir por sus propios medios. Además, se presentó la ruptura de una tubería del acueducto, por lo que había agua en el sitio, situación que hizo necesaria una intervención rápida para evitar mayores daños”, afirmó.

La emergencia se presentó en la reconocida Cuadra de las Obleas ayer 28 de junio en un predio ubicado en la calle cuarta con carrera séptima. Para sacar al obrero de los escombros fueron necesarias cuatro unidades bomberiles.

“Los bomberos llegaron rápidamente y lograron liberar a la persona. Debido a que el joven llevaba varios minutos atrapado, se solicitó el apoyo de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un centro asistencial”, detalló el Teniente Jaimes.

Ante este tipo de emergencias, el Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de adoptar medidas de seguridad en obras de construcción y excavaciones, como realizar apuntalamientos adecuados, verificar la estabilidad de los terrenos y utilizar los elementos de protección personal.

Asimismo, recomendó contar con supervisión técnica permanente, teniendo en cuenta la antiguedad de dichas edificiaciones, para evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores.