Niño con raíces bumanguesas y su papá lograron reencontrarse en un hospital de Venezuela

Bucaramanga, Santander

Mateo Masyrubi Carvajal y Nerly Masyrubi, víctimas del doble terremoto en Venezuela, ya están juntos luego de una intensa búsqueda emprendida por los familiares de Mayra Carvajal, madre del menor y esposa de Nerly, quien perdió la vida tras quedar atrapada entre los escombros.

A través de redes sociales se conoció un video en el que el niño apareció solo, herido y con una desgarradora noticia: su mamá no logró sobrevivir después de permanecer varias horas atrapada bajo los escombros del edificio donde vivían, ubicado en La Guaira.

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El menor, de 7 años, también relató que al momento de la tragedia únicamente se encontraba con su mamá. Mientras tanto, desde Bucaramanga, ciudad de donde era oriunda Mayra Carvajal, sus familiares buscaban desesperadamente a Nerly con la esperanza de encontrarlo con vida y que pudiera reunirse con su hijo.

Dos días después, Marinela Carvajal Vargas, hermana de Mayra, publicó un video en el que confirmó la esperada noticia: Mateo se encuentra sano y salvo y, lo más importante, ya pudo reencontrarse con su padre.

“Quiero que constaten que estoy aquí con él y que Mateo está bien. Estamos en el centro médico. De verdad, gracias por todo el apoyo, por toda la colaboración que nos han brindado y por el deseo de ayudarlo. Este video es para desmentir todas aquellas informaciones falsas que se han divulgado en las redes sociales, donde aseguran que él está solo. Él no está solo, yo estoy con él”, aseguró el padre del niño.

En el video también aparece Mateo, quien asegura que se encuentra bien e, incluso, afirma que ya puede caminar.

“Mi nombre es Mateo Masyrubi Carvajal. Estoy bien y aquí estoy con mi papá. Ya puedo caminar”, relató el menor.

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