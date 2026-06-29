En Bucaramanga habilitaron tres puntos de acopio para animales rescatados en Venezuela

Bucaramanga, Santander

Perros y gatos que fueron hallados entre los escombros con vida también serán auxiliados por la comunidad bumanguesa con alimentos, medicamentos, juguetes, aguas, cobijas y productos de aseo.

Para la “Donatón por los Animales de Venezuela” se han habilitado tres sitios como puntos de acopio:

Centro veterinario VIP: calle 36 # 28-23

Barrio La Joya: calle 39 #3A-23

Sweet Pet: carrera 28 #55-68 Apto 101, edificio Los Abedules

Camilo Machado, uno de los líderes de la actividad reiteró que se reciben todo tipo de ayudas para los animales rescatados que perdieron a sus tenedores o están con ellos.

“Decidimos habilitar un punto específico de donación para recolectar concentrado, medicamentos, insumos y todo lo necesario para ayudar a los animales afectados en Venezuela. Muchos han sido rescatados y se han quedado sin sus familias, mientras que otros presentan heridas y necesitan medicamentos para su recuperación. Desde ese país nos han manifestado la necesidad de elementos como guacales y medicamentos para poder brindarles atención y garantizar su recuperación”, señaló.

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Los puntos de acopio atenderán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m. hasta el día miércoles 1 de julio, sin embargo, el Centro Veterinario VIP tendrá un horario especial: este lunes festivo 29 de junio prestará servicio hasta las 2:00 p. m., mientras que el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio atenderá hasta las 7:00 p. m.