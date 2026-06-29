SuperSubsidio Sandra Cadena renunció a su cargo: MinTrabajo Antonio Sanguino quedó como encargado

La superintendente de Subsidio Familiar, Sandra Cadena, renunció a su cargo y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, fue nombrado como encargado de la entidad.

Cadena fue nombrada en diciembre de 2024 con el fin de ayudar a los trabajadores colombianos y tras 18 meses afirmó que se va con una “profunda gratitud” y con la “satisfacción absoluta del deber cumplido”.

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En su balance de cierre aseguró que descentralizaron el cuidado, hicieron acuerdos en pro de la niñez y las mujeres.

La Supersubsidio realiza la inspección, vigilancia y control a las Cajas de Compensación Familiar.

Precisamente por eso, esto ha sido criticado por la Federación del Sistema de Seguridad Social que “el señor Ministro de Trabajo no puede ser juez y parte, a qué está jugando”.

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