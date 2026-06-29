Mujer murió tras caer por un acantilado en el Cañón de las Iguanas, en Girón

Bucaramanga, Santander

El municipio de Girón se encuentra conmocionado tras la muerte de una mujer que, al parecer, se encontraba realizando senderismo cuando cayó por un acantilado en el sector conocido como el Cañón de las Iguanas, ubicado sobre la vía a Zapatoca.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos de Girón recibió el reporte de un presunto accidente de tránsito en la zona. Sin embargo, una vez las unidades llegaron al lugar, establecieron que se trataba de una emergencia relacionada con la caída de una persona.

“Una vez las unidades bomberiles arriban al sector, se establece que la situación no corresponde a un accidente de tránsito, sino a una emergencia por una persona de género femenino que, presuntamente, cayó por un acantilado en el sector del Cañón de las Iguanas”, informó el organismo de socorro.

De acuerdo con las autoridades, la mujer cayó a un terreno rocoso y de difícil acceso, situación que ha complicado las labores de recuperación del cuerpo.

“Las unidades inician el desplazamiento a pie hacia el lugar de la emergencia, encontrando un terreno agreste, de difícil acceso y con un recorrido considerable, lo que ha dificultado el acceso al punto donde se encuentra la víctima”, agregaron los bomberos.

En las labores de recuperación participan siete unidades bomberiles, con apoyo de la máquina extintora M-03, la ambulancia M-05 y una camioneta de reacción inmediata. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando en la zona para lograr la extracción del cuerpo.