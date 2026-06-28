Más de 7.000 personas participaron en la marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

La capital santandereana vivió este fin de semana una nueva jornada de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, con la participación de cerca de 7.000 personas que se sumaron a la marcha del Pride para reivindicar la diversidad, la inclusión y la defensa de los derechos de esta población.

Las actividades se desarrollaron durante varios días e incluyeron una amplia agenda cultural, artística y pedagógica. Entre los espacios realizados estuvieron una Expo Queer y “Conversacciones”, un encuentro de diálogo que buscó generar reflexiones en torno a los derechos de las personas LGBTIQ+.

“El objetivo de estos espacios fue promover el encuentro ciudadano y generar conversaciones alrededor de nuestros derechos en el espacio público, además de seguir construyendo escenarios seguros e incluyentes para toda la comunidad”, señaló Ximena Ruíz, activista.

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Asimismo, en la Ciudadela Real de Minas se llevó a cabo el festival al aire libre “Mariquitas al Parque”, una actividad que reunió a artistas, exponentes del arte drag, emprendimientos diversos y asistentes de distintos sectores de la ciudad en torno a expresiones culturales y de integración comunitaria.

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La jornada culminó con la tradicional marcha del Pride, que recorrió las principales calles de Bucaramanga y finalizó en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, donde se desarrollaron presentaciones artísticas e intervenciones de organizaciones de base comunitaria.

Los organizadores destacaron la masiva participación ciudadana y reiteraron la importancia de continuar promoviendo espacios de respeto, reconocimiento y garantía de derechos para la población LGBTIQ+ en la región.