“Me respeta”: choque entre MinAgricultura Carvajalino y exministra Cecilia López por reforma rural

Un fuerte rifirrafe en redes sociales se ha dado durante este fin de semana entre la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la exjefe de esa misma cartera en este Gobierno, Cecilia López, por las cifras de entrega de tierras de la Reforma Rural Integral.

Todo empezó en medio de la alerta que elevaron el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras de “violencia, intimidación y estigmatización contra comunidades campesinas y beneficiarias de la Reforma Rural Integral”.

Ante lo cual la exministra López afirmó que esas son las “consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras”.

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“Solo 87,000 hectáreas se entregaron con registro en las ORIP (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos) esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos. Aquí pongo lo que reconoce la ministra Carvajalino; jamás fueron ni 300 mil ni 700 mil. Gestionar no es entregar. Con humildad les recuerdo: se los dije hace rato”, escribió la exministra en sus redes sociales.

Para la exministra, el registro ORIP es con escritura registrada ante notaría, que es lo único que no admite cuestionamiento de terceros sobre una propiedad. “Un certificado de la ANT sobre un predio es una intención de entrega pero sin el registro en ORIP es solo como un permiso de uso temporal del predio”, agregó

En este modo, insistió en que un acto administrativo de la ANT es válido como la intención, pero “es absolutamente insuficiente frente a reclamos de terceros”.

Ante esto, la ministra Carvajalino aseveró que esas afirmaciones revelan un “inmenso desconocimiento del régimen agrario y de las facultades de la Nación”.

“Nuestro Contador Oficial de Reforma de Agraria no infla las cifras, como lo afirma ella, por el contrario diferencia de manera transparente entre las entregas provisionales y las definitivas, y, dentro de estas últimas, distingue con claridad cuáles ya están registradas y cuáles aún están pendientes de registro en las Orip”, señaló Carvajalino.

A ello agregó que el argumento de López se cae de peso porque el trámite de adjudicación y registro es largo, por lo que no se es viable esperar la culminación de todo el proceso para poner las tierras en producción.

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Por tanto, la funcionaria aseveró que “su decidida intención de deslegitimar lo que hemos hecho quienes sucedimos su tiempo en el gobierno se hace desde el desconocimiento del régimen agrario”.

Incluso, Carvajalino explicó que “el silencio frente al proyecto paramilitar y la contrarreforma son evidentes”.

López le respondió fuertemente a ello: “¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables. Mostrar su manipulación de los términos para inflar cifras no me hace parte de ningún proyecto paramilitar, sino que me muestra como lo que yo sí soy: una verdadera demócrata que no deja que engañen a los campesinos”.