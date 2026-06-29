La única herencia que deja el Gobierno es un país más inseguro: Char tras crímenes del fin de semana

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano). / Margarita Contreras

El alcalde Alex Char volvió a cuestionar al Gobierno Nacional tras la masacre de cuatro personas y los diferentes homicidios que se registraron este puente festivo en Barranquilla y su área metropolitana.

“La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno”, indicó el mandatario distrital.

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Durante este puente festivo se registró una masacre de cuatro personas, y en donde resultaron heridas tres más. El hecho se registro en inmediaciones de La Circunvalar en el barrio Los Olivos I.

El mandatario distrital volvió a referirse sobre el caso de unos supuesto audios filtrados revelados la semana pasada.

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“Y es inevitable recordar esos audios filtrados en los que se hablaba de “jugar al congelado”. Porque eso fue exactamente lo que hicieron con nuestra Fuerza Pública: la inmovilizaron mientras los bandidos se fortalecían”, indicó.

Asimismo, se refirió sorbe la Paz Total y sobre “beneficios para delincuentes”.

“¿Qué pasó con la llamada Paz Total? ¿Qué dejaron después de tantas mesas de negociación? Nada. Solo beneficios para los delincuentes y más miedo para los colombianos. Ese es el legado que le deja Petro al país y a Barranquilla”, indicó Char.