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28 jun 2026 Actualizado 15:35

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Barranquilla

Masacre en Barranquilla: cuatro hombres fueron asesinados y tres más resultaron heridos

El hecho se registró en inmediaciones de La Circunvalar en el barrio Los Olivos 1 en la noche este sábado.

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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En la noche de este sábado, 27 de junio tras el partido de la Selección Colombia frente a Portugal, cuatro personas fueron asesinadas al interior de un establecimiento en inmediaciones de La Circunvalar en el barrio Los Olivos 1. Tres más resultaron heridos.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Luis Carlos Gamero, Nelio Enrique Ferrer Mora, Nelbys Rafael Barrios y Johan Andrés Riaño. Tres perdieron la vida en el lugar y otro más en un centro asistencial.

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Mientras tanto, la Policía ordenó el cierre temporal del establecimiento mientras se adelanta la investigación del caso. Una de las personas asesinadas registraba anotación judicial por inasistencia alimentaria.

Por otra parte, ya se comenzó con la búsqueda de la información de quienes serían los autores de esta masacre en Barranquilla que se registró en la noche de este domingo.

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