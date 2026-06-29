EN VIVO 🔴| Plan retorno en Colombia HOY 29 de junio de 2026: estado de vías, trancones y movilidad

Este lunes festivo 29 de junio, tras el puente de San Pedro y San Pablo en Colombia, las autoridades activaron el plan retorno en diferentes corredores viales del país debido a que miles de viajeros regresan a sus ciudades de origen. Por eso, como de costumbre, se han adoptado una serie de medidas especiales para permitir la movilidad y reducir la congestión.

Para ello, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y las autoridades locales se encuentran monitoreando las principales carreteras nacionales, especialmente en los accesos a Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras capitales.

Ojo: así funciona el pico y placa regional este 29 de junio de 2026

Bogotá, siendo uno de los puntos de mayor atención, mantiene vigilancia especial en el ingreso por los nueve corredores autorizados donde aplica el pico y placa regional para vehículos particulares.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este lunes festivo la restricción funciona entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche de la siguiente manera:

Vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) podrán ingresar entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

Recuerde que el pico y placa regional aplica en nueve vías de ingreso a la capital: Autopista Norte, Autopista Sur, calle 80, calle 13, carrera Séptima, vía Suba-Cota, vía La Calera, vía Choachí y el corredor de la vía al Llano.

En Cundinamarca, por su parte, también han sido implementadas algunas medidas para agilizar el tránsito durante el retorno masivo a las ciudades.

Una de estas medidas es el reversible entre Apulo y Mosquera desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, además de operaciones especiales en la vía Bogotá - La Mesa - Girardot, donde se aplicarán contraflujos, pasos alternados (pare y siga) y regulación del tráfico a medida que cambien las condiciones de movilidad.

¿Hay restricciones para vehículos de carga en el plan retorno del 29 de junio de 2026?

Durante el plan retorno del 29 de junio de 2026 sí habrá restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas en varios corredores estratégicos del país. Así lo ha establecido el calendario definido por el Ministerio de Transporte.

Hay nuevos mensajes 10:20 A.M. | Ejército vigila normal desarrollo del plan retorno El Ejército Nacional informa que su capacidad estratégica de Aviación es “fundamental durante el plan retorno del puente festivo, brindando apoyo aéreo a las tropas que, desde tierra, cumplen la misión de salvaguardar un #ViajeSeguro”. Lina María Vega 10:15 A.M. | Novedades en las vías de Cundinamarca Coviandina reporta que a esta hora se registra tiempo seco, nubosidad en Boquerón y bajo flujo vehicular. También informa de las siguientes novedades en vías de Cundinamarca: - Paso bidireccional K18+300 - K19+000. - Reducción carril derecho K17+500 - K18+300 y k43+250. - Cierre de carril derecho K36+500. - Paso a un carril en el túnel Quebradablanca y K69+350. Lina María Vega 8:20 A.M. | Novedades en las vías de Cundinamarca Coviandina registra las siguientes novedades en vías de Cundinamarca: - Paso bidireccional K18+300 - K19+000. - Reducción carril derecho K17+500 - K18+300 y k43+250. - Cierre de carril derecho K36+500. - Paso a un carril en el túnel Quebradablanca y K69+350. - Nubosidad en Boquerón bajo flujo vehicular. Lina María Vega 7:00 A.M. Avanza el plan retorno a Bogotá desde las 6:00 de la mañana, a donde se espera que ingresen más de cuatro millones de vehículos en medio del pico y plaza regional. Hay alertas por las lluvias en algunos sectores. Lina María Vega 6:15 A.M. | Nubosidad en Boquerón, Cundinamarca Coviandina informó que existe nubosidad en Boquerón, Cundinamarca, donde se registra bajo flujo vehicular: se produjo el cierre de carril derecho a la altura del kilómetro K36+500 y paso a un carril en el túnel Quebradablanca y K69+350. Lina María Vega 6:00 A.M. Pico y placa regional este 29 de junio Este lunes festivo 29 de junio de San Pedro y San Pablo hay pico y placa regional. La medida funciona así: - De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde solo ingresan los carros de placa PAR - De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche solo ingresan los carros con placa IMPAR Lina María Vega 6:00 A.M. | Suspensión temporal de un tramo de la ciclovía en Bogotá Este lunes 29 de junio, con motivo del plan retorno, se realizará la suspensión temporal de un tramo de la Ciclovía en Bogotá entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. El tramo afectado es: Avenida Boyacá, entre el Parque El Tunal y la Iglesia Santo Tomás de Aquino. Lina María Vega

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