Autopista Sur y la Autopista Norte serán las vías más concurridas en este puente festivo

Comenzó el plan éxodo este puente festivo que va desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de junio por las fiestas de San Pedro y San Pablo en el Tolima y en el Huila.

Se proyecta la salida de más de 1 millón 200 mil vehículos y el ingreso de más de 1 millón a Bogotá. Es por eso que desde la

Secretaría de Movilidad desplegará personal en vía que aumentará progresivamente durante el fin de semana, pasando de 120 personas en vía el viernes, a 341 el lunes festivo, entre guías de movilidad, agentes civiles de tránsito y policía de tránsito, quienes acompañarán a los viajeros, gestionarán el tráfico y atenderán las novedades en vía.

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Pico y Placa Regional

Como parte del plan retorno, el lunes festivo se implementará el Pico y Placa Regional para facilitar un ingreso ordenado y eficiente a la ciudad.

La medida funcionará de la siguiente manera:

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m . podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche no hay restricción.

Desde la Secretaría de Movilidad envían un mensaje de responsabilidad a todos los conductores, ya que en las vías de la capital se ha aumentado el número de accidentes de tránsito.

“A hoy llevamos 34% más de siniestros viales en la ciudad. Eso significa 334 muertes en siniestros fatales en la ciudad, la mayoría ciclistas y peatones”, señaló el subsecretario de Movilidad, Jhon González.

Se estima que la Autopista Sur y la Autopista Norte sean los corredores viales más congestionados, con el 30% y el 25% del tráfico, respectivamente.

Principales destinos

La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta la salida de 281.000 viajeros entre el 26 y el 29 de junio, con motivo del puente festivo de San Pedro y San Pablo y la temporada de mitad de año.

El sábado 27 de junio será el día de mayor movimiento, con más de 99.000 pasajeros.

“Tenemos programados con todas las empresas de transporte unos 70 mil despachos para cubrir estas personas que están saliendo a los diferentes destinos”, aseguró Leonardo Vásquez, subgerente de Operaciones de la Terminal.

El principal destino será Huila, impulsado por el Festival del Bambuco, que espera recibir más de un millón de visitantes.

Las sedes Salitre y Sur concentrarán la mayor demanda hacia Neiva, Garzón, Pitalito, Girardot, Ibagué y Cali, mientras que desde la sede Norte los principales destinos serán Sogamoso, Villa de Leyva, Bucaramanga, Cúcuta y municipios de Boyacá y Santander.