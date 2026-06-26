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26 jun 2026 Actualizado 12:56

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Cúcuta

Autoridades activan Plan Éxodo por puente festivo

Habrá vigilancia en vías nacionales

Autoridades listas para el Plan Éxodo / Foto Policía carreteras.

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Cúcuta
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Norte de Santander

Las autoridades viales en Norte de Santander han trazado medidas sobre vías nacionales, en los corredores que nos conducen al interior del país Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña.

Más de cien uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.

“Tenemos dispositivos especiales, para quienes van a viajar a una ciudad o fuera de ella, con garantías durante el recorrido, con presencia en tramos o puntos de referencia” advirtieron las autoridades viales.

Al activar desde hoy hasta el próximo domingo pedimos a los ciudadanos conductores, y particulares “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.

El lunes se aplicará el Plan Retorno donde se esperan más de 50 mil vehículos en los corredores nacionales y con regreso a la zona de frontera

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