Autoridades activan Plan Éxodo por puente festivo

Norte de Santander

Las autoridades viales en Norte de Santander han trazado medidas sobre vías nacionales, en los corredores que nos conducen al interior del país Cúcuta- Bucaramanga y la Costa Atlántica, Cúcuta- Ocaña.

Más de cien uniformados apoyaran la atención de la seguridad vial, que busca permitir a los ciudadanos un viaje seguro en las vías de la región.

“Tenemos dispositivos especiales, para quienes van a viajar a una ciudad o fuera de ella, con garantías durante el recorrido, con presencia en tramos o puntos de referencia” advirtieron las autoridades viales.

Al activar desde hoy hasta el próximo domingo pedimos a los ciudadanos conductores, y particulares “cumplir con las normas de prevención, las condiciones del vehículo, su revisión de frenos y los documentos al día”.

El lunes se aplicará el Plan Retorno donde se esperan más de 50 mil vehículos en los corredores nacionales y con regreso a la zona de frontera