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30 jun 2026 Actualizado 01:37

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Política

Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en elecciones en Perú

Abelardo de la Espriella tuvo una llamada con Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, y señaló la importancia de estrechar los lazos para tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional.

Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en elecciones en Perú

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El presidente electo Abelardo de la Espriella felicitó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria en las urnas.

Vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional”, manifestó.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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