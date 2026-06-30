Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en elecciones en Perú

El presidente electo Abelardo de la Espriella felicitó a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria en las urnas.

“Vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen transnacional”, manifestó.

Noticia en desarrollo...