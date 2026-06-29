Presidente Petro ya se encuentra en Roma para reunión con el Papa Leon XlV el próximo 2 de julio

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Roma, Italia, para su reunión con el Papa León XIV el próximo 2 de julio, durante una visita al Vaticano.

También se reunirá con otros lideres internacionales, por lo que llegó antes a Roma con antelación, en donde fue recibido por Iván Velásquez Gómez, embajador de Colombia en Italia, y por Jennifer Mojica, embajadora ante las Naciones Unidas en Roma, Jennifer Mojica Flórez

Entre algunos de los temas a tratar con el máximo líder de la iglesia católica estarán la reforma agraria y las presuntas agresiones contra campesinos beneficiarios del programa de restitución de tierras de su gobierno.

Según lo había asegurado el jefe de Estado saliente, “las amenazas a las comunidades agrarias que obtuvieron tierra adquirida legítimamente bajo nuestro gobierno va en ascenso, incluso con golpes a los campesinos humildes”.

En su momento aseguró: “Hablaré con el Papa León XIV para que se pueda construir una campaña internacional de defensa del pueblo campesino de la reforma agraria. Sabemos nombres de sospechosos que provienen de la mafia que se apropió de la tierra en Colombia”.