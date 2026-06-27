Café colombiano, patrimonio vivo: unión, ciencia y sabor en la conmemoración nacional

Bajo el lema “El poder de la unión”, Colombia celebra el 27 de junio el Día Nacional del Café, una jornada dedicada a rendir tributo a la tradición, identidad y al esfuerzo de los miles de familias que cultivan el grano insignia del país. Esta conmemoración de 2026 tiene un carácter histórico especial, ya que la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) alcanza sus 99 años de existencia, iniciando oficialmente el camino hacia su centenario en 2027.

Desde su fundación en 1927, la Federación Nacional del Café se ha consolidado como un modelo de asociatividad único en el mundo. Actualmente, la caficultura es el sustento de 556 mil familias distribuidas en 23 departamentos y 661 municipios. Con más de 800 mil hectáreas sembradas, la diversidad de suelos y microclimas colombianos permite ofrecer perfiles de taza excepcionales que posicionan a Colombia como el tercer mayor productor de café a nivel mundial.

La noticia este año también destaca el papel de la investigación científica liderada por Cenicafé. A través de esta institución, la FNC ha desarrollado variedades de café más resistentes a las plagas y al cambio climático, promoviendo técnicas de cultivo que protegen los recursos naturales. Esta vanguardia tecnológica asegura que el café colombiano siga siendo un estándar global de sostenibilidad y competitividad.

La celebración resalta que detrás de cada sorbo existe un vasto tejido humano que incluye a investigadores y extensionistas. Además, se celebra la diversidad geográfica del país: desde la esencia única del grano de la Costa Caribe hasta los sabores producidos en Huila, Nariño o el Cauca, cada región cuenta una historia distinta a través de sus notas sensoriales.

Finalmente, expertos recuerdan que la “magia” del café se completa en la preparación, donde factores como el método (desde una prensa francesa hasta un filtrado en V60), la molienda y la temperatura del agua permiten que una misma cosecha sorprenda con perfiles completamente diferentes. Con este evento, Colombia reafirma que el café es mucho más que una bebida; es el esfuerzo colectivo de toda una nación