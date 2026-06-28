Recompensa de 10 millones de pesos por responsables de la muerte de un bebé de 10 meses de nacido

Cúcuta

La familia de Jacobo Rodríguez, un bebé de 10 meses de nacido, está exigiendo justicia por la muerte del pequeño niño, quien falleció la noche de este de sábado 27 de junio, cuando su padre fue víctima de un caso de hurto, mientras la Selección Colombia se enfrentaba frente a Portugal, en el Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, “este hecho se habría originado al parecer en medio de un hurto en el que, lamentablemente, perdió la vida un bebé de tan solo 10 meses de edad. En la misma acción criminal resultó herido el padre del menor, un ciudadano de 39 años de edad, quien a esta hora recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad”.

Tanto padre como hijo fueron trasladados a un centro asistencial, pero lamentablemente las heridas de bebé de 10 meses de nacido, segaron su vida.

“Hemos dispuesto un grupo especial de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) quien, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, ya se encuentra recolectando los elementos materiales probatorios y la evidencia física que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta a través de un comunicado.

Agregaron en el escrito, “los acompañamos en este momento de inmenso dolor y desplegaremos toda nuestra capacidad institucional y humana para llevar a los culpables ante la justicia”.

Así mismo, anunciaron una recompensan de hasta “10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estos delincuentes. Se garantiza absoluta reserva de la información a través de la línea de emergencia 123 o al 3143587212 línea contra el crimen”.