Iglesia católica en Cúcuta adelanta jornada de recolección de ayudas humanitarias para Venezuela. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Cúcuta

A través de la Fundación Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, la iglesia católica lidera este domingo 28 de junio una maratónica jornada de recolección de ayudas humanitarias que tendrán como destino las zonas más afectadas tras los terremotos de Venezuela.

“Desde la Diócesis de Cúcuta también estamos llevando a cabo una campaña en favor de nuestros hermanos venezolanos que sufren esta situación tan difícil a causa del terremoto”, expresó a Caracol Radio, el padre Carlos Escalante, director de la Fundación Banco de Alimentos.

“Por eso, este domingo en las 111 parroquia de la Diócesis de Cúcuta, se llevará a cabo una colecta de alimentos no perecederos. La invitación es para que toda la población cucuteña, cuando vayan a su parroquia, lleven alimentos no perecederos y luego las parroquias direccionarán esto al Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, que tiene la tarea operativa de organizar los alimentos recepcionados y hacerlos llegar a territorio venezolano”, dijo el religioso.

Así mismo recordó que, aquellas personas que deseen llevar su donación directamente al Banco de Alimentos, también se estará recibiendo en este lugar.

“Los invitamos para que todos se sumen y recuerden, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta es el centro de acopio dispuesto por la iglesia católica en esta zona de frontera”.

Se espera que en el transcurso de la próxima semana, esas ayudas humanitarias sean enviadas a Venezuela y que lleguen a las familias damnificadas.