Familia cucuteña exige la captura de ciudadano británico señalado de asesinar a un joven de 22 años

Cúcuta

Lo que inicio como un presunto secuestro, terminó con la muerte de Juan David Gómez Gutiérrez, un joven cucuteño de 22 años quien fue reportado como secuestrado y días después su cuerpo fue hallado en un inmueble de la ciudadela La Libertad.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, un hombre de nacionalidad británica, que trabaja con criptomonedas, sería el responsable de este homicidio.

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“Ellos eran conocidos, es lo que tengo entendido. Juan David se fue para allá de confianza, para donde el señor (en la ciudadela La Libertad de Cúcuta) donde lo encontramos muerto, estaba envuelto”, expresó a Caracol Radio un familiar de la víctima, quien pidió no revelar su identidad.

Agregó esta persona que, días atrás al hallazgo del cuerpo de Juan David, a través de mensajes por WhatsApp le informaron que él estaba secuestrado.

“Que estaba secuestrando, fue el primer mensaje que nos llegó al WhatsApp, nos enviaron una foto de Juan David donde aparecía amarrado, nos extorsionaron y por último ya lo encontramos muerto”.

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Señaló que su familia alcanzó a pagar 20 mil dólares al secuestrador. Días después este les exigió 5.000 dólares más, pero se negaron a realizar otro pago, “porque nunca nos dieron una fe de vida de Juan David”.

¿Cómo hallaron el cuerpo?

De acuerdo con el testimonio del familiar de Juan David, “en familia teníamos una búsqueda, todos nosotros, nos vimos con unos amigos, unos compañeros de Juan, uno nos llevó al otro, con el último que nos vimos nos dijo que conocía a Kai, que es el extranjero, nos llevó hasta la vivienda y comparamos, al momento de llegar, que la baldosa de la vivienda era la misma de la foto que nos habían enviado de Juan David amarrado".

Luego de esto avisaron a las autoridades, quienes ingresaron al inmueble y fue ahí donde encontraron a su ser querido, amarrado y envuelto en sábanas, en avanzado estado de descomposición.

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Resaltó esta persona, que la familia de Juan David, en medio de la búsqueda que emprendieron, lograron obtener información del presunto homicida, quien respondería al nombre de Kai Peter Williams, información que fue entregada a las autoridades, pero que, hasta el momento, el caso no ha avanzado.

Pidió a la Fiscalía y a Migración Colombia, que hagan lo propio para lograr la captura de esta persona, teniendo en cuenta que, según sus investigaciones, no ha salido del país.