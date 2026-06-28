Néstor Lorenzo, tras el empate ante Portugal: “Es justo para todos y no tenemos protesta”

El empate sin goles entre Colombia y Portugal dejó una de las actuaciones más sólidas del combinado nacional en lo que va del Mundial. Aunque la Selección estuvo muy cerca de quedarse con la victoria gracias al tanto de Davinson Sánchez en el tiempo de reposición, la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR. Sobre esa acción, el seleccionador Néstor Lorenzo fue claro en la conferencia de prensa y aceptó la decisión arbitral.

Al ser consultado sobre la tecnología utilizada para determinar el fuera de juego, el entrenador argentino respondió con tranquilidad: “Es justo para todos y no tenemos protesta en el caso”, dejando claro que, pese a la frustración por el gol invalidado, Colombia acepta el fallo.

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Más allá del resultado, Lorenzo valoró el plan de juego desarrollado por su equipo frente a uno de los grandes favoritos al título.

“Son partidos con grandes equipos, con jugadores de élite. Cuando falla tanto en la definición, de pronto lo puede sufrir más. Hoy nos servía el empate para quedar primero, pero bueno, lo buscamos por todos lados, como el otro día contra Congo hicimos uno solo, hoy no pudimos. Nos queda esa deuda de la marcación, pero el rendimiento fue muy bueno y felicito y agradezco a los muchachos”, señaló.

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El seleccionador también explicó que el contexto del rival hace que el rendimiento tenga un valor aún mayor.

“A priori era el rival a vencer, el rival que nos iba a probar y así fue. Creo que los muchachos estuvieron a la altura de jugar con un gran rival, de mucha jerarquía, un candidato, y lo han hecho de la mejor manera.”

Con la clasificación asegurada, Colombia ya piensa en Ghana como su rival en los octavos de final. Lorenzo reconoció que todavía conoce poco del conjunto africano, aunque anticipó un compromiso exigente.

“Hoy conozco poco de Ghana, porque había 48 equipos y podía tocar cualquiera. Pero sé que es un buen equipo, conozco algunos jugadores que están en buenos clubes de Europa y va a ser un rival difícil. No hay rivales fáciles, así que tomaremos las precauciones del caso, siempre manteniendo también nuestra identidad.”

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Otro de los temas de la conferencia fue el récord alcanzado por James Rodríguez, quien se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Lorenzo aprovechó para destacar su liderazgo y compromiso.

“James es un gran jugador, es un símbolo en la selección. Da todo. Se enoja cuando no juega. No me olvido más el primer partido que dirigimos con José Pekerman… tenía 18 o 19 años y ya mostraba esa ambición por jugar, esa competitividad que tiene. Es lo que lo mantiene ahí vivo y con buenas presentaciones. Es un buen capitán para el equipo. Jugará lo que veamos que está para jugar y que le siga dando al equipo, pero él tiene un compromiso superior desde siempre con la selección y eso se lo tenemos que agradecer todos.”

Frente a los cuestionamientos sobre aspectos por corregir antes de la fase de eliminación directa, el técnico defendió el comportamiento defensivo de Colombia.

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“No creo que hayamos quedado mal parados. Los contraataques siempre son con superioridad numérica de parte del rival y requieren una transición defensiva importante. Creo que se hizo espectacular eso. Fue una de las cosas que mejor hicimos. Davinson, Lerma y Lucumí jugaron un partidazo. Después Puerta y Kevin también sostuvieron muy bien esa tarea. Pudimos mantener a los laterales bastante arriba y todavía no sufrimos tanto en esos contraataques. Lo de Davinson es impresionante, lo de Lucumí es impresionante.”

Lorenzo también explicó que el cuerpo técnico imaginó distintos escenarios antes del encuentro y destacó la respuesta de sus futbolistas.

“Uno imagina muchos partidos y muchas situaciones. Muchas veces uno piensa cómo neutralizar a Portugal, si poniendo jugadores de marca o atacándolo. Hay muchos escenarios posibles que uno tiene que imaginar y confiar en los jugadores. La verdad que estoy orgulloso del equipo por cómo jugó y por cómo juega.”

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El buen rendimiento frente a Portugal también alimenta la ilusión del entorno de la Selección. Sobre ello, Lorenzo recordó cómo han cambiado las expectativas desde que asumió el cargo.

“Cuando me contrataron, me contrataron para clasificar al Mundial y ahora la gente te pide el campeonato. Ilusión hay, pero la misma ilusión es nuestra y vamos partido a partido. Este rival nos demostró un crecimiento propio de la exigencia a un nivel mayor y en ese sentido estoy contento y agradecido con los muchachos y con el equipo.”

El entrenador explicó además los cambios realizados en la alineación titular , asegurando que buscó administrar las cargas físicas de algunos jugadores.

“Quisimos refrescar un poco los laterales. Nuestros laterales hacen un esfuerzo muy grande todos los partidos y sabemos que tenemos cuatro de muy buen nivel. Santiago Arias y Machado demostraron que están al nivel de Muñoz y Mojica. Lo mismo con Luis Suárez, que había hecho un gran esfuerzo y terminó con un golpe en el hombro. Córdoba viene recuperándose, así que pensamos que iba a hacer un buen refresco para presionar e inquietar a los rivales.”

Finalmente, Lorenzo elogió el respaldo que ha recibido la Selección durante el Mundial y destacó el compromiso mostrado por sus dirigidos.

“La pasión de la gente es lo que transmite el equipo. Ojalá dure todo el Mundial hasta el último día. Estamos agradecidos con la gente que nos quiere y eso nos compromete a seguir creciendo y hacer las cosas mejor. Hoy les dije a los muchachos que este partido también nos exigía hacernos cargo frente a un candidato y los jugadores lo mostraron en la cancha. Eso es lo que genera la pasión que tiene la gente.”

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Sobre el trabajo específico para controlar a Cristiano Ronaldo, Lorenzo reveló que existió una instrucción puntual para Davinson Sánchez y la línea defensiva.

“Hubo un especial pedido de no descuidar a Cristiano Ronaldo en el área porque es un jugador letal, muy preciso. De pronto queda en fuera de juego, se esconde de los centrales, pero en el momento de entrar al área había que hacerle hombre a hombre. Igual, así y todo, casi no se buscó. Es un fenómeno.”