Colombia vs Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: fecha y hora del partido

¡La Selección Colombia terminó líder del Grupo K en el Mundial 2026! El cuadro nacional fue puntero al sumar 7 unidades, producto de dos victorias y un empate. Este último fue ni más ni menos que ante la Portugal de Cristiano Ronaldo (0-0).

Precisamente sobre aquel compromiso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, la Tricolor dominó de principio a fin: solidez defensiva, orden en los marcajes y vértigo en el frente de ataque. Incluso el triunfo pudo llegar en el último suspiro con un espectacular cabezazo de Dávinson Sánchez, pero el VAR invalidó la acción por un milimétrico fuera de lugar.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y PORTUGAL EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRUPO K

Con el liderato asegurado, Colombia tiene el beneficio de enfrentar a una de las mejores terceras clasificadas en esta fase de grupos. Se trata del seleccionado de Ghana, que en el Grupo L terminó por detrás de Inglaterra y Croacia con 4 puntos sumados de 9 posibles.

Justamente, el combinado africano logró vencer a Panamá por 1-0 en la primera jornada, empató en su segunda salida ante Inglaterra (0-0) y en la última fecha cayó por 2-1 a Crocia.

Fecha y hora del partido Colombia vs Ghana en dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia se medirá con Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, compromiso programado para el próximo viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas a partir de las 8:30 de la noche.

Recuerde que todas las emociones de este partido las podrá seguir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO de Caracol Deportes.