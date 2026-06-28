Argentina terminó líder y Austria avanzó con un empate agónico: Así quedó la tabla del Grupo J

Finalmente se definieron los clasificados del Grupo J del Mundial 2026, con una jornada que confirmó el dominio absoluto de Argentina y dejó una intensa pelea por el segundo y el tercer lugar. La selección albiceleste cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras vencer 3-1 a Jordania.

Austria aseguró el segundo puesto gracias al empate 3-3 frente a Argelia. El conjunto argelino, pese a terminar tercero por diferencia de gol, logró avanzar a los octavos de final como uno de los tres mejores terceros del torneo. Por su parte, Jordania quedó eliminada sin sumar puntos, mientras que Irán y Corea del Sur también se despidieron de la Copa del Mundo.

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Argentina 3-1 Jordania

Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título y cerró una fase de grupos impecable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió el marcador a los 19 minutos con Giovani Lo Celso y amplió la ventaja sobre los 31, cuando Lautaro Martínez convirtió desde el punto penal para irse al descanso con una cómoda diferencia.

En la segunda mitad, Jordania reaccionó y descontó a los 55 minutos por intermedio de Mousa Al-Tamari, generando algo de incertidumbre. Sin embargo, la respuesta argentina llegó en el tramo final del encuentro, cuando Lionel Messi apareció a los 80 minutos para sentenciar el 3-1 definitivo y asegurar el pleno de nueve puntos para la vigente campeona del mundo.

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Argelia 3-3 Austria

El otro compromiso del grupo ofreció un auténtico partidazo y una definición dramática por los cupos a los octavos de final. Austria tomó la ventaja a los 28 minutos con un gol de Marko Arnautović, pero Argelia respondió antes del descanso gracias a Rafik Belghali, quien igualó el marcador al 45’. En la segunda mitad, Marcel Sabitzer volvió a adelantar al conjunto europeo al minuto 55, aunque apenas cinco minutos después Riyad Mahrez empató nuevamente para los africanos con el 2-2.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, el tiempo de reposición regaló un cierre de infarto. En el 90+3’, Riyad Mahrez firmó su doblete y puso el 3-2 para Argelia, resultado que momentáneamente ilusionaba a los africanos con el segundo lugar del grupo. Sin embargo, Austria reaccionó en la última jugada del partido y, al 90+6’, Saša Kalajdžić apareció para marcar el definitivo 3-3. Con ese empate, el conjunto austriaco aseguró el segundo puesto del Grupo J, mientras que Argelia terminó tercera con cuatro puntos y una diferencia de gol de -2, suficiente para avanzar a los octavos de final como una de las mejores terceras del Mundial.

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Así quedó la tabla del Grupo J

País PJ DG PTS Argentina 3 +7 9 Austria 3 0 4 Argelia 3 -2 4 Jordania 3 -5 0



