Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo elogiaron a Colombia, luego del empate en el Mundial 2026

Roberto Martínez elogió el nivel de la Selección Colombia tras el empate sin goles frente a Portugal en la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El entrenador español aseguró que el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo no lo sorprendió, ya que demostró un buen trabajo colectivo, y reconoció que su selección tuvo muchas dificultades para imponer su estilo de juego.

“No me sorprendió Colombia. Ya sabíamos el nivel que tiene este equipo. El amistoso que jugó contra España en Inglaterra nos permitió apreciar su capacidad para asumir riesgos, ganar los duelos uno contra uno y llevar los partidos a donde quiere”, afirmó Martínez.

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El seleccionador portugués explicó que su grupo nunca logró sentirse cómodo con la posesión del balón, una de sus principales fortalezas, debido a la intensidad y el planteamiento de la Selección Colombia.

“Nos costó mucho intentar llevar el partido a donde nosotros podíamos controlar el juego. Tenemos jugadores de altísima calidad con la pelota, como Vitinha, pero realmente no pudimos llevar el juego para aprovechar ese talento”, señaló.

Además, destacó el trabajo colectivo del equipo colombiano y el proceso que ha construido Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor.

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“No nos sorprendió para nada. Son partidos muy competitivos, donde Colombia utiliza muy bien sus fortalezas. Este tipo de encuentros nos prepara para lo que viene y creo que el profesor Néstor Lorenzo diría lo mismo: después de este partido, su equipo también está mucho más preparado para afrontar lo que sigue en el Mundial”, concluyó.

Esto dijo Cristiano Ronaldo de la Tricolor

Otro de los que destacó el rendimiento de la Tricolor fue el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo. En la zona mixta, al término del compromiso, el astro portugués reconoció el nivel mostrado por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y calificó a Colombia como un rival de gran exigencia.

“Muy bien, muy bien. Equipo muy fuerte, mucho”, expresó Cristiano Ronaldo al ser consultado sobre la actuación de la Selección Colombia.

Las palabras del máximo referente portugués se suman a los elogios del seleccionador Roberto Martínez, quien también destacó el funcionamiento colectivo, la intensidad y la idea de juego del combinado colombiano tras el empate sin goles en la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026.